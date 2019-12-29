Арбитраж Югры отказал прокуратуре в иске против экс-мэра Сургута Дмитрия Попова

Арбитражный суд Югры не стал удовлетворять связанный с «песочным» делом иск окружной прокуратуры против бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова.

Прокуратура больше трех лет просила признать недействительной сделку по продаже песка между ликвидированным совхозом «Северное» и компанией «КС», но накануне, сообщает интернет-газета Znak, в иске было отказано.

Более того, арбитраж обязал силовиков за счет государственной казны заплатить компенсацию Дмитрию Попову в размере 310 тысяч рублей - именно столько экс-глава Сургута заплатил за экспертизу стоимости песка. Также расходы на судебные издержки будут возвращены компании «КС». Ее руководство получит от окружной прокуратуры 180 тысяч рублей.

Напомним, «песочное» дело против бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Его обвиняют в заключении сделки, из-за которой городской бюджет недополучил большие деньги: экс-глава продал песок с недостроенной дамбы «ГРЭС-2» по цене в четыре раза ниже рыночной стоимости. Однако свидетели утверждают, что дороже песок продать было невозможно.

Следующее заседание будет в январе. На нем будет присутствовать замгубернатора Югры.