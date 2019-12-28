В Сургуте автобус протаранил кроссовер, после чего тот врезался в столб

В Сургуте сегодня, 28 декабря, на Набережном проспекте возле столовой "Дрова" автобус №7 компании СПОПАТ протаранил кроссовер "Ниссан", который затем врезался в столб.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе городского УМВД, причины аварии устанавливаются. В ДТП пострадала женщина - пассажирка автобуса. Она упала при столкновении.

Кстати, в Сургуте сегодня на Югорском тракте столкнулось пять машин. Массовое ДТП вызвало затор на дороге, перекрыв движение в сторону 25-го микрорайона от ТРЦ "Сити Молл"