В Сургуте на объездной столкнулось несколько машин, вызвав большой затор

В Сургуте сегодня днем, 28 ноября, на Югорском тракте столкнулось несколько машин. Массовое ДТП вызвало затор на дороге, перекрыв движение в сторону 25-го микрорайона от ТРЦ "Сити Молл".

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту, на объездной столкнулось пять автомобилей: Нива Шевроле, две Лады, Хендай и Форд. Обошлось без пострадавших. Причины ДТП устанавливаются.

Отметим, что на момент публикации одну из машин участники аварии оттолкали в сторону, движение восстановлено.