В Сургуте создана интерактивная карта со всеми новогодними мероприятиями в городе

В Сургуте разработана интерактивная карта со всеми новогодними мероприятиями в городе. В ней горожане смогут не только увидеть список утренников, спектаклей, спортивных соревнований, выставок, мастер-классов и других событий, но время и место их проведения.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации города, праздничные мероприятия уже проходят в Городском культурном центре, Сургутской филармонии, дворце искусств «Нефтяник», ИКЦ «Старый Сургут».

Актуальные сведения о времени, месте событий горожане могут получить в онлайн-режиме на карте, нажав на обозначения, отмеченные синим цветом.