​Чиновники пояснили, почему новые черные заборы в Сургуте такие хрупкие

Чиновники Сургута пояснили, почему новые черные заборы (взамен поросячьих) в городе такие хрупкие, и почему их не заменят зелеными природными ограждениями. Пластиковые заборчики дешевле и проще в содержании, чем кустарник.

Об этом на портале «Твой Сургут» сообщил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков. Также чиновник отметил, что кажущиеся хрупкими и ломкими заборы на самом деле не такие. Их секции не ломаются, не разваливаются, а просто отсоединяются от основы, если на них происходит давление: «У сфотографированного ограждения не секции разваливаются, а такая особенность конструкции, позволяющая контакт ограждения с уборочной техникой или сгребаемым снегом без поломок. Секции потом просто вставляются на место, а кустарник бы в такой ситуации сломался».

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/9240