​Российский визажист Елена Крыгина в проекте YouTube-канала «Жиза» рассказала о Сургуте

На YouTube-канале «Жиза» появилось видео о Сургуте. Свои впечатления о нашем городе в рамках проекта «По городам» рассказала знаменитый визажист, создательница бренда «KRYGINA cosmetics» Елена Крыгина.

Девушка родилась в Сургуте и прожила в нем до 17 лет, после чего переехала в Санкт-Петербург.

Крыгина рассказала, где она жила, поделилась своими воспоминаниями о городе и школьном времени. Она отметила дворы Сургута — «однотипные», рассказала, как люди купаются в водохранилище ГРЭС, а в конце видео рекомендовала зрителям съездить в Сургут. Но подчеркнула, что она не думает, «что вы найдете там какое-то вдохновение», так как лучше ехать на Север подальше от Сургута, чтобы полюбоваться природой с вертолета.