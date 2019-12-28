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​Сургутяне просят уменьшить численность детей в группах в детских садах, чтобы родители могли попасть на утренники

Сейчас в актовых залах может находиться максимум 50 человек из-за пожарной безопасности

mamaplus.md
mamaplus.md

Жители Сургута просят уменьшить численность детей в группах в детских садах, чтобы все родители могли попасть на новогодние утренники. Сейчас в актовых залах может находиться максимум 50 человек из-за пожарной безопасности. Свои обращения горожане оставляют на портале «Твой Сургут».

«В актовый зал нашего детского сада разрешено пройти 50 людям, учитывая количество детей — 36 человек, два воспитателя и одного музыкального работника, родителям остается 11 мест. Каким образом выбирать, кто пойдет, а кто останется в стороне за дверью актового зала, объясните? — пишет сургутянка Алиса Ершова. — Почему какой-то ребенок будет радоваться присутствию мамы, а кто-то будет расстроен из-за ее отсутствия? Обеспечьте, в таком случае, количество детей в группе до 25, чтобы каждый родитель мог присутствовать на праздниках!»

Но чиновники не спешат идти на встречу родителям. Директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова поясняет, что ограничивает количество человек постановление правительства «О противопожарном режиме». А численность детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

«Для групп раннего возраста (до трех лет) не менее 2,5 м2 на одного ребенка и для дошкольного возраста (от трех до семи лет) — не менее 2,0 м2 на одного ребенка», — пишет чиновник.


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27 декабря в 18:57, просмотров: 1187, комментариев: 15


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Комментарии:
Швондер
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28 декабря в 13:33
Ну, презервативами пользоваться поздно, какие-то другие методы нужны
Сергей Б
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28 декабря в 14:12
Губернаторша с ними борется, борется, а они все плодятся и плодятся. Это ведь если уменьшить численность детей в группах в детских садах, то детских садов надо больше строить, а их и так не хватает.

6xz34e
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28 декабря в 22:05
Ответ чиновницы про "квадратные метры и количество детей" напоминает ответ другого чиновника про "колею на дорогах от шипов"...Один воспитатель и учитель на 25 детей!!!
Ринат Кадыров
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Сегодня в 01:32
Эти мамашки совсем гепнулись. Ну что ж Алиса, с вашего ребенка и начнем сокращение группы-довольны? Зато Наталья Юрьевна сможет порадоваться выступлению своей Изольдочки
Ринат Кадыров
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Сегодня в 01:37
Курица предлагает отчислить из группы 11 детей или просто чтоб они в группе с нянечками утренник переждали пока Алиска будет рукоплескать своей доне?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 03:01
Коль численность детей в группе- 36. Следовательно и родителей, если по одному -36. 72 в сумме плюс 3 работника детского сада-75. Вывод: проводить для группы два утренника. Получится в зале будет 39 человек. Норматив соблюдён. Не будет толчеи. И все будет довольны и детишки и родители. Правда нагрузка на воспитателей и музыкального работника возрастёт. Но - это раз в году. А уменьшать число детей в группе ради одного мероприятия неразумно.
Ринат Кадыров Alkonowa1ow
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Сегодня в 08:09
Проблема из пальца высосана. Далеко не все родители могут посетить утренник из-за работы, да и в группах неполный комплект из-за сезонных болячек.
6xz34e
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Сегодня в 08:11
Строить сады и школы необходимо огромными квадратными метрами ,как перинатальный центр.Переполненные сады и школы влияют на качество образования и воспитания.
Ринат Кадыров
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Сегодня в 08:13
"Жители Сургута просят уменьшить численность детей в группах" это из-за одного обращения такой вывод или писать вообще больше не о чем? Давайте я вас в садиковскую группу добавлю и в группу дома в вайбере? Там столько прорывных идей-закачаешься
6xz34e
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Сегодня в 08:23
Уважаемый Ринат!Тема о "переполненных группах",нехватки школ,учеба в три смены,под которые не возможно подстроить дополнительное образование много раз поднималась на страницах статей журналистов и самих читателей.Утренник и "безопасное" его посещение -одно из составляющих проблемы.Недавно обсудили "безопасный вход" в детский сад с помощью"лучшей тревожной кнопки"-мамы и папы.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:35
Уменьшать число детей в группе надо не ради одного мероприятия, а в принципе. Есть цивилизованные без кавычек стандарты которые сложились в некоторых странах – максимум 25 детей в группе. Со скидкой на Россию – максимум 30 детей в группе. Тоже самое и классы в школах. Если конечно требуется качественное образование, а не фикция образования.
Ринат Кадыров Сергей Б
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Сегодня в 12:55
А где больше то? У нас 32 человека по списку, ходит максимум человек 20
Сергей Б Ринат Кадыров
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Сегодня в 13:10
Ну, тогда из расчета вместимости актового зала 50 человек, у вас все нормально – 20 детей, два воспитателя, музыкальный работник и 27 мест для родителей.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:18
На Новый Год и сопливых приведут
Александр Сергей Б
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Сегодня в 14:04
Как раз государству не нужно качественное образование. А вот показатели нужны.

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