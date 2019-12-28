​Сургутяне просят уменьшить численность детей в группах в детских садах, чтобы родители могли попасть на утренники

Жители Сургута просят уменьшить численность детей в группах в детских садах, чтобы все родители могли попасть на новогодние утренники. Сейчас в актовых залах может находиться максимум 50 человек из-за пожарной безопасности. Свои обращения горожане оставляют на портале «Твой Сургут».

«В актовый зал нашего детского сада разрешено пройти 50 людям, учитывая количество детей — 36 человек, два воспитателя и одного музыкального работника, родителям остается 11 мест. Каким образом выбирать, кто пойдет, а кто останется в стороне за дверью актового зала, объясните? — пишет сургутянка Алиса Ершова. — Почему какой-то ребенок будет радоваться присутствию мамы, а кто-то будет расстроен из-за ее отсутствия? Обеспечьте, в таком случае, количество детей в группе до 25, чтобы каждый родитель мог присутствовать на праздниках!»

Но чиновники не спешат идти на встречу родителям. Директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова поясняет, что ограничивает количество человек постановление правительства «О противопожарном режиме». А численность детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

«Для групп раннего возраста (до трех лет) не менее 2,5 м2 на одного ребенка и для дошкольного возраста (от трех до семи лет) — не менее 2,0 м2 на одного ребенка», — пишет чиновник.