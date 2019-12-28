​Сургутяне уже начали жаловаться на новые автобусы № 21 и 8

Жители Сургута пишут жалобы на новые автобусы № 21 и 8, которые только неделю назад выехали на маршруты, сменив старые пазики.

Так, например, сургутянка Татьяна Лобанова написала на портале «Твой Сургут», что в новых низкопольных автобусах 21 маршрута холодно, «как в морозилке» и что «лучше бы были старые, но теплые». А Любовь Макарова там же пожаловалась на маршрут №8, которого в один морозный день якобы курсировало всего два.

Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов в своем ответе успокоил горожанок, сообщив, что перевозчик уже закупил отопители, а на новых автобусах сейчас проводится наладка оборудования. Вскоре они будут корректно отображаться в системе «Умный транспорт».