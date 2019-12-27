​Работники Сургутнефтегаза угрожают руководству прокуратурой и забастовкой

Работники треста «Сургутнефтеспецстрой», который входит в холдинг ПАО «Сургутнефтегаз», направили руководству письмо, где угрожают забастовкой, обращением в прокуратуру и трудовую инспекцию. Авторы обращения жалуются, что «устали от беспредела» со стороны начальства. Они утверждают, что им недоплачивают за работу, заставляют бесплатно трудиться в выходные дни и обеденные часы, а также постоянно увеличивают требуемую выработку. Так, в обращении указано, что руководство требовало от специалистов производительность 136 процентов, несмотря на то, что, по мнению нефтяников, таких показателей достигнуть просто невозможно.

«Уже не раз писали письма с жалобами, но никаких изменений не происходит, такое ощущение, что письма не доходят, либо кто-то сверху очень сильно прикрывают наше руководство, — пишут сотрудники «Сургутнефтеспецстрой». — Готовимся к вступлению в независимый профсоюз. Люди уже готовы к проведению забастовки».

В пресс-службе Сургутнефтегаза корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что обращение работников было получено, однако проверка показала, что жалобы сотрудников не обоснованы.

«Руководство инициировало проверку. Она была проведена соответствующими управлениями. Информация, которая сообщалась в письме, в результате проверки не подтвердилась», — заявили в СНГ.