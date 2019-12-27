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​Администрация Сургута договорилась с жителями Западного жилого района о строительстве автовокзала

Властям Сургута удалось прийти к согласию с жителями западной части города относительно строительства нового автомобильного вокзала. В здании администрации прошла заключительная встреча рабочей групп, на которой присутствовал и глава города Вадим Шувалов.

«Большинство наших опасений касалось дорожной инфраструктуры Западного района. Строить вокзал при существующей транспортной загруженности категорически нельзя. Об этом мы сообщили администрации города еще на первых встречах по строительству объекта. Сейчас мы дорабатываем финальные замечания и уже в ближайшее время подпишем дорожную карту, которой будут придерживаться», – сказал председатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин.

Приняты следующие решения:

  • В 2021 году планируется завершить улицу 5 «З» ул. Крылова до Тюменского тракта;
  • В 2022 году откроют улицу Усольцева;
  • В 2023 году закончат дорогу 4 «З».

Также в перспективе — соединить ул. Киртбая с 5 «З». Все это должно помочь разгрузке Грибоедовской развязки.

«Мы находимся в постоянном контакте с общественниками. Жители переживали о возможности проектирования и строительства объекта. Глава города дал поручение изучить и проработать все риски, команда администрации задачу выполнила, замечания жителей учтены. Итоговая резолюция не противоречит бюджетной политике, готовы реализовывать общие планы вместе с жителями», – сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Инвестор приступит к разработке проекта автовокзала уже в начале 2020 года. Сам объект должны будут закончить к 2024 году.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 197, комментариев: 0


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