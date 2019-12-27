Жители поселка в Сургуте соседствуют с китайским заводом, отравляющим воздух

Жители сургутского поселка Кедровый-2 соседствуют с заводом «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», который отравляет воздух промышленными выбросами. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ), взявший ситуацию на контроль:

«Мы направили обращение в окружную природохранную прокуратуру и другие контрольные органы, чтобы они проверили завод на нарушения экологических требований», - рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Меркушев.

По сведениям интернет-газеты Znak, жители жалуются на завод с прошлого года. Они обращались в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и к городским властям, но кроме штрафов никаких санкций в адрес руководства завода не последовало.

Поселок находится в промышленном районе Сургута. Дома окружены цепочкой заводов и электростанций.

Кедровый-2 попадает под программу переселения из ветхого и аварийного жилья, но по плану администрации люди получат новые квартиры только к 2024 году. В связи с вредными для жизни условиями, Общероссийский народный фронт предложил властям Сургута найти способ переселить людей пораньше.

Компания «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» является дочерним предприятием китайской корпорации «Хайлон Нефтепромышленность». СИА-ПРЕСС попытался связаться с заводом, но никто не взял трубку.