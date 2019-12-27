В Сургутском районе откроют технопарк, занимающийся обеспечением сервиса для нефтяников

На территории сельского поселения Солнечный до 2021 года появится крупный индустриальный парк «Терра-НОРД», который займется обеспечением крупнейших нефтяных и газовых компаний сервисом по производству и ремонту различных нефтегазодобывающих конструкций.

Главной задачей технопарка будет создание уникального сервиса на базе собственного производства. Он будет включать в себя комплекс по ремонту и изготовлению насосно-компрессорных труб (НКТ), участок по сборке погружных насосов. Также на территории предприятия будет осуществляться производство по покрытию труб высокотехнологичным покрытием.

«Для нашего района этот проект означает около двух миллиардов рублей инвестиций, а главное, что данный комплекс должен обеспечить около 400 рабочих мест для жителей нашего муниципалитета», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Как заявил главный технолог ООО «Нефтесервис-НОРД» Денис Усольцев, на данный момент на предприятии запущено производство по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы.

«Дальше у нас по планам строительство цеха по нарезке резьбы и изготовлению нового НКТ. Мы хотим создать на нашем производстве некий кластер для сервиса нефтяникам. Это будут различные направление: насосы, фильтры, много всего», — добавил Усольцев.

Напомним, что объемы по производству и ремонту НКТ составят около 27-30 тысяч тонн в год.