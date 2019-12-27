В Белом Яре продолжается строительство дороги для развития нового микрорайона «Гидронамыв»

В Белом Яре на территории микрорайона «Гидронамыв» не смотря на погодные условия продолжаются работы по созданию дорожной инфраструктуры, которая впоследствии станет отправной точкой для развития района.

«Мы заключили муниципальный контракт с госкомпанией АО ГК «Северавтодор» и ООО «ЮВиС». Все работы идут в соответствии с графиком. Конечно, по планам, завершение строительства у нас назначено на ноябрь 2021 года, но мы планируем сдать этот объект раньше», — заявил руководитель департамента строительства и земельных отношений Сургутского района Рустам Сафин.

Сейчас строители осуществляют замену грунта, а впереди им предстоит уборка торфа и прокладка основания дороги.

Как отметил заместитель главного инженера СК «ЮВиС» Альберт Макаев, в ходе работ будет вывезено около 36 тысяч кубометров торфа, которые в дальнейшем используют для озеленения участка. По окончанию строительства жители поселения получат четырехполосную дорогу, а также тротуары и уличное освещение.

«Это самая крупная строительная площадка в плане ожидаемого ввода капитального жилья. В ближайшие четыре города в этом районе должно появиться около 250 тысяч квадратных метров жилья. Также, когда потеплеет на данном участке начнутся работы по проведению инженерных сетей. Общая стоимость дорожных работ и прокладки коммуникационных сетей составит порядка 600 миллионов рублей. Эта самая перспективная и ожидаемая стройка в нашем муниципалитете», — заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что общая протяженность новой дороги составит чуть больше двух с половиной километров. А в дальнейшем, на территории микрорайона появится 14 многоквартирных домов, два детских сада и школа.