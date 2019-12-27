Стало известно, сколько сургутян переедет из аварийного жилья в 2020 году

К началу 2020 года ключи от новых квартир получат 422 сургутские семьи, а в конце года эта цифра должна увеличиться до 900. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте».

Он также добавил, что благодаря помощи округа, расселение сургутян в новое жилье движется рекордными темпами.

«Вручил последние в этом году комплекты ключей жителям ветхого и аварийного жилья. Приятно осознавать, что свыше 330 семей встретят 2020 год в новых квартирах», — добавил мэр.

Напомним, что недавно Вадим Шувалов во время своей итоговой пресс-конференции в Сиа-Пресс центре заявил, что проблему ветхого жилья в городе планируют решить до конца 2024 года.