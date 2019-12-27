​Новые парки, очистные сооружения и массовые субботники – как в Сургутском районе развивалась сфера ЖКХ

СИА-ПРЕСС продолжает подведение итогов года – на этот раз вместе с заместителем главы Сургутского района Диной Кузьминой вспомним, как благоустраивался этот муниципалитет, где убрали свалки, где очистили воду и в каком поселке может появиться фонтан.

Если говорить о сфере ЖКХ в широком смысле, то самая заметная для общественности часть работы местной власти – это всегда благоустройство. В этом плане в Сургутском районе еще четыре года назад все было печально – как рассказывает Дина Кузьмина, тогда на развитие благоустройства в бюджете денег не было вообще, а сейчас муниципалитет выделяет собственные средства и получает софинансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В итоге на цели благоустройства в 2019 году были направлены 130 млн рублей, на них выполнен 21 объект. Среди самых крупных и долгожданных – первый полноценный сквер в Барсово, общественная территория на улице Есенина в Белом Яру.

Отдельно Дина Кузьмина отметила работу по архитектурно-художественной подсветке в Белом Яру, Барсово и Солнечном: «Сейчас, в преддверие Нового года, это создает атмосферу праздника, и граждане очень довольны».

Одним из важных центров внимания администрации района остается деревня Русскинская, которая рассматривается как будущий «магнит» для туристов, посещающих Югру. Там был построен уникальный арт-эко-парк, и в планах властей продолжать развивать эту территорию. Финансовую поддержку этому проекту оказывают недропользователи Сургутского района – они выделили на эти цели порядка 10 млн рублей в 2020 году.

Стоит отметить, что за успехи в сфере благоустройства администрация Сургутского района получила благодарность от правительства России.

Еще одно значимое направление работы и по совместительству нацпроект – «Экология». Так, в рамках подпроекта «Чистая страна» администрация района при финансовой поддержке окружного бюджета (165 млн рублей – очень большая сумма) рекультивирует полигон твердых бытовых отходов в Федоровском. Часть работы уже выполнена, а окончательно вопрос будет закрыт в 2020 году. «Это улучшит качество жизни у 23 тысяч человек», – отмечает Дина Кузьмина.

Еще одна часть нацпроекта «Экология» – «Чистая вода». По ней есть серьезные подвижки в строительстве водоочистных сооружений в Лянторе – тут району так же помогает округ, работы идут с опережением и будут завершены в 2020 году. Эффект почувствуют 40 тысяч жителей муниципалитета. Но на этом администрация района не планирует останавливаться – следующий пункт «Чистой воды» – реконструкция водоочистных сооружений в Федоровском.

В последние дни уходящего года в деревне Сайгатина и селе Локосово должны быть завершены работы на новых канализационно-очистных сооружениях. Пусконаладочные работы на объектах начнутся в первые недели 2020 года. Это значит, что в двух населенных пунктах пропадет необходимость вывозить канализационные отходы машинами – а это совсем другое качество жизни.

В рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» администрация района вместе с жителями, выходящими на субботники, очистила 50 км береговых линий рек. Также прошла большая акция по наведению порядка в урочище «Барсова гора», куда вышли 200 человек, включая главу района Андрея Трубецкого.

«Хочется обратить внимание всех жителей, что для устранения несанкционированных свалок нам приходиться тратить большие деньги из бюджета района. Эти средства могли пойти на благоустройство или строительство социальных объектов, а направляются на уборку в тех местах, где люди незаконно свалили мусор», – констатировала Дина Кузьмина.

Один из столпов сферы ЖКХ – подготовка муниципалитета к зиме. В этой части все планы Сургутского района выполнены – отремонтированы почти 11 км сетей, это 2,7 процента от их общей протяженности. Особое внимание в этом году досталось Белому Яру, где процент износа сетей довольно высок, поэтому там работы шли усиленными темпами. «Мы считаем, что хорошо поработали, но оценку нашей работы дадут итоги осеннее-зимнего периода, а именно количество инцидентов на сетях. Нас испытает зима», – сказала замглавы Сургутского района. Всего на подготовку к холодам было выделено 160 млн рублей.

В наступающем году администрация района завершит несколько важных проектов, о которых мы писали выше, а также запустит новые. Например, строительство общественной территории возле КСК «Премьер» поселка Федоровского, а также в Солнечном – там планируется возведение целого фонтана. Уже на старте 2020 года на благоустройство в бюджете района выделено 150 млн рублей.

«Все, что мы делаем, направлено на улучшение качества жизни в Сургутском районе, я надеюсь, что граждане будут довольны», – резюмировала Дина Кузьмина.