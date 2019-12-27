​На девочек, избивших сверстницу в Сургуте, не стали заводить уголовное дело

Следственный отдел Сургута провел проверку по факту избиения девочки-подростка двумя сверстницами и принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Причина в том, что обе нападавшие еще не достигли возраста 16 лет, с которого наступает уголовная ответственность за подобное преступление.

При этом пресс-служба следственного управления по ХМАО-Югре отмечает: «Материалы, касающиеся ранее освещаемых в средствах массовой информации фактов вымогательства денег у пострадавшей девочки, выделены в отдельное производство и направлены в органы внутренних дел».

Родителей нападавших привлекли к административной ответственности «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а самих девочек поставили на учет.

Напоминаем, инцидент произошел 10 ноября 2019 года в ТРЦ «Сургут Ситимолл». 15-летнюю школьницу дважды избила компания сверстниц — в туалете торгового центра и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Кроме того, агрессивно настроенные девочки преследуют ребенка: по словам матери пострадавшей, компания несколько раз по ночам с криками стучала в двери квартиры, где живет семья.

Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.