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​В центре Сургута на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

tvojauto.ru
tvojauto.ru

Накануне, 26 декабря около 22.30 в Сургуте произошло смертельное ДТП — водитель пикапа насмерть сбил ребенка. Авария случилась на пешеходном переходе напротив площади «Аврора». Пострадавшая, 16-летняя школьница, которая училась в 10 классе, погибла. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе УМВД города. Сотрудники полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился 47-летний водитель со стажем 20 лет.

«Водитель 1972 года рождения — не судим, за два года имеет четыре нарушения правил дорожного движения. Мужчина управлял автомобилем «Мазда БТ-50», двигаясь по левой полосе проезжей части проспекта Ленина по направлению со стороны проспекта Мира в сторону улицы Магистральной. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома Ленина, 54 в нарушении ПДД он не учел дорожные, метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на пешехода 2003 года рождения», — пояснили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 264, ч. 3 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозят принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 1940, комментариев: 20


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Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 10:36
Очередной летун. С ка
Румпельштильцхен
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Сегодня в 10:38
Поставьте уже на каждом столбе камеры и ограничение 60 сделайте. За превышение-лишение прав. За езду без прав-конфискация авто либо год исправительных работ. За дрифт-расстрел на месте
Румпельштильцхен
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Сегодня в 10:39
Жалко двочку
Dochimacho
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Сегодня в 11:21
Ребёнка жалко, безусловно. Но, пешеходы часто переходят дорогу не убедившись в безопасности перехода. Это ПДД, кстати, предусматривается. И ведут так себя по большинству дети и подростки. Вывод: родители и школа не об ясняют опасность такого поведения на дорогах. Второе, вырубите лес и кусты вдоль дорог возле пешеходок. Ну ничего же не видно, особенно летом. Там и летать не надо, 40-50 км. Хватит.
йося
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Сегодня в 11:21
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен

Учитесь сами и учите своих детей!
йося
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Сегодня в 11:23
Водитель конечно же не прав, но девочка то погибла!
Моби Dochimacho
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Сегодня в 11:35
Вот бы в 2019 году заниматься виктимблеймингом.
В пабликах вкантакте вообще ад - процентов 90 начинают - «куда прут пешеходы»
Моби йося
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Сегодня в 11:36
Гонять не надо.
А то пешеход им виноват
Моби Dochimacho
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Сегодня в 11:37
На 40 не будет смертельного. А там 60 плюс бесплатные 20 - вот итог
Румпельштильцхен Моби
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Сегодня в 12:05
На К-Информ видео уже выложили, под 100км дядя шел, видать торопился очень у б л ю д о к
Моби йося
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Сегодня в 12:15
Посмотрел видос.
Расскажи, как ребенок в темноте оценит расстояние до летящего ведра. Очень интересно
Будулай Алмазов Dochimacho
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Сегодня в 12:22
Лес, кусты не при чём. Видишь пешеходник- сбрасывай скорость в любом случае.
Швондер
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Сегодня в 12:26
пешики оборзели в край
Dochimacho Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:38
Ситуации бывают разные от тех. Неисправности до плохих погодных условий. У меня похожая ситуация была на днях. Но скорость 40 км., перед пешеходкой машину начало нести, шипы не спасали. Обошлось. Но девушки выйти и щатрещин надавать очень хотелось. Никуда не смотрят идут, только богатый внутренний мир созерцают.
Будулай Алмазов Dochimacho
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Сегодня в 13:03
На сухом канцелярском языке это называется "водитель не выбрал безопасный скоростной режим". А девушка не посмотрела по сторонам. Тоже не выбрала безопасный режим. Чем вы друг от друга отличаетесь в данном случае? У неё оснований навалять вам ничуть не меньше.
Моби Dochimacho
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Сегодня в 13:05
Этот водила тоже затрещин наверное хотел надавать. Не вышло
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:14
Соболезнование родным погибшей. Но это не первый случай гибели на пешеходных переходах Сургута. Это ещё раз говорит, что центр города не для личного автотранспорта, а для пешеходов. Но для этого ничего не сделано. На магистралях типа ул. Ленина нет лежачих полицейских. То есть защита пешехода должна от дурака. Кто знает кто за рулем,пьяный или наркоман, или заболтался по мобильнику. Винить пешехода по определению на нерегулируемом переходе нельзя. Сделал шаг на переход. Все. Водитель должен предусмотреть из темноты ли, из-за кустов, сбавить скорость даже если на переходе никого нет, а вдруг. Но это если водить включает голову. Поэтому городские власти ответственны за гибель данного пешехода, так как не обеспечили технически условия безопасности: лежачие полицейские, посыпка дорожного полотна противогололедных материалом, ограничение движения транспорта по скорости в пределах города, улучшение обзора со стороны тротуара, яркое освещение переходов и много чего, это можно определить на месте и создать городской стандарт безопасности пешеходов на нерегулируемым перекрёстках. Можно пойти и на перевод на регулирование таких переходов по требованию. Я не говорю о более затратных как подземные переходах. Но ведь надо же что-то делать!
Gopnik Dochimacho
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Сегодня в 13:30
Защита от дурака у них есть ,возле " долины", и знак 40 и камера.
Dochimacho Gopnik
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Сегодня в 13:41
Да, там есть
Dochimacho Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:45
Виноват водитель. Там вроде скорость высокая была. Но, в городе нужно давно сделать апгрейд системы пешеходников. Освещение, вырубка зврослей, а кое-где и убрать пешеходке, где-то светофоры по требованию поставить.

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