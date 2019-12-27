​В центре Сургута на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

Накануне, 26 декабря около 22.30 в Сургуте произошло смертельное ДТП — водитель пикапа насмерть сбил ребенка. Авария случилась на пешеходном переходе напротив площади «Аврора». Пострадавшая, 16-летняя школьница, которая училась в 10 классе, погибла. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе УМВД города. Сотрудники полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился 47-летний водитель со стажем 20 лет.

«Водитель 1972 года рождения — не судим, за два года имеет четыре нарушения правил дорожного движения. Мужчина управлял автомобилем «Мазда БТ-50», двигаясь по левой полосе проезжей части проспекта Ленина по направлению со стороны проспекта Мира в сторону улицы Магистральной. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома Ленина, 54 в нарушении ПДД он не учел дорожные, метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на пешехода 2003 года рождения», — пояснили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 264, ч. 3 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозят принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.