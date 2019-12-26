В Сургуте в пожаре погибла 13-летняя девочка

Накануне в сургутском дачном кооперативе «Рябинка» в пожаре погибла девочка 2006 года рождения. Об этом сообщает следственное управление Югры.

В начале недели ранним утром на улице Угловой в кооперативе «Рябинка» загорелся жилой дом. На место приехали огнеборцы, и в ходе тушения пожара они нашли тело ребенка.

Сейчас органы дознания проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего: причины пожара и гибели девочки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение – возбуждать уголовное дело или нет.