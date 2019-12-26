​Сургутский район направил больше 160 млн рублей на ремонт коммунальных сетей

В 2019 году в Сургутском районе прошла самая крупная ремонтная кампания коммунальных сетей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что в этом году на данные цели выделили 161 миллион рублей. При этом почти половину средств (86 млн рублей) направили из бюджета района, а вторая половина — деньги правительства Югры.

Благодаря данным средствам в муниципалитете удалось увеличить объем ремонтируемых объектов, включая подготовку сетей к работе в осенне-зимний период и их непосредственную замену.

«Самый большой объем — 105 миллионов рублей — был выполнен по объекту в городском поселении Белый Яр. В том числе без малого почти километр — замена магистральных трубопроводов канализации. Это было выполнено впервые за десятилетие», — заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что продолжается реконструкция водоочистного сооружения в Лянторе. В следующем году планируется введение объекта в эксплуатацию.