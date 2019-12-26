​Глава Сургутского района рассказал, зачем он еженедельно ездит в поселения

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, зачем он каждую среду отправляется в рабочие поездки в поселения. Речь об этом зашла во время итоговой пресс-конференции главы.

«Это часть работы, как не встречаться (с жителями поселений — прим. авт.). Да, есть телевизор, средства массовой информации, социальные сети, но ничто не заменит живого общения с людьми. Я считаю, что как глава, обязан ездить и общаться с жителями регулярно. Есть издержки — большой район, много поселений, приходится ездить часто, чтобы хотя бы два раза в год побывать в каждом поселении», — пояснил Андрей Трубецкой в ответ на вопросы журналистов.

Стоит отметить, самой громкой поездкой руководителя в этом году стала инспекция качества уборки снега. Глава остался крайне недоволен состоянием дворов и проездов в Лянторе. Спустя неделю после приезда город был полностью очищен.

Кстати, во время пресс-конференции Трубецкой заявил, что вопрос качества уборки снега в поселениях в этом году находится под личным его наблюдением и жестким контролем глав поселений.

Напомним, на территории Сургутского района находится 26 населенных пунктов, в том числе 13 поселений: Лянтор, Белый Яр, Барсово, Федоровский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Тундрино, Нижнесортымский, Лямина, Угут и Ульт-Ягун.