В Сургуте введены в оборот фальшивые пятитысячные купюры

На территории Сургута введены в оборот поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

Накануне в одном из банков Сургута кассир обнаружил фальшивку при пересчете наличных денег. На место сразу же выехала полиция, сейчас идет розыск людей, связанных с преступлением.

Напомним, неделю назад стало известно, что в Дагестане арестован фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть в Сургуте миллион поддельных рублей пятитысячными купюрами.

Справка от полиции. Как различить подделку:

1. На настоящей купюре номиналом в тысячу рублей под гербом Ярославля должна просматриваться цифра «1000», состоящая из микроотверстий. Это касается и пятитысячной купюры, но цифра «5000» будет под гербом Хабаровска. Бумага в этом месте должна быть гладкой, а линии отверстий параллельны.

2. На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне купюры должны переливаться различными цветами.