В Сургуте выявили лучших представителей молодежи

В Сургуте 25 декабря в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» состоялся «Кубок белой зависти». Мероприятие собрало молодых людей, которые отличились на различных конкурсах и фестивалях как регионального, так и всероссийского уровня, а также активистов, волонтеров, участников различных форумов и многих др.

«Мы уже третий год подряд проводим «Кубок белой зависти». В чем-то даже по-хорошему вам завидуем. Ведь мы уже не можем заниматься этим как вы, отдаваться творческой, спортивной, волонтерской, научной деятельности полностью. Спасибо вам за то, что вы делаете», — обратился к собравшимся начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Отметим, что в этом году свои награды получили 44 человека, а шесть из них также были удостоены заветного кубка.

Молодежь Сургута поздравила и заместитель главы Сургута Анна Томазова. Она поблагодарила молодых людей и выразила надежду, что все перспективные проекты и идеи, которые сейчас обсуждаются, с помощью талантливой молодежи будут в конечном итоге осуществлены.

«Я очень рада, что в этом зале очень много знакомых лиц. Здесь собрались люди, которые направляют свою энергию и активность на развитие любимого города. Все таки Сургут – это город и территория молодых, вне зависимости от возраста. Мы вами гордимся», — заявила Анна Томазова.