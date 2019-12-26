Чиновники Сургута, пересев на такси, сэкономили 50 млн рублей

После того как в 2018 году большинство сотрудников администрации Сургута пересели с служебного транспорта на такси, чиновникам удалось сэкономить городскому бюджету свыше 50 миллионов рублей. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал советник главы города Александр Оверчук.

«С момента, когда для своих поездок мы стали использовать такси, нам удалось сэкономить достаточно большие деньги, а именно больше 50 миллионов рублей за два года. Эти средства будут распределены на нужды города», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Александр.

Напомним, что в 2017 году глава Сургута Вадим Шувалов заявил о том, что городские чиновники пересядут со служебного транспорта на такси, а спецавто останутся только у руководства и высокопоставленных гостей.