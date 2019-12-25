​Автомобилисты Сургута жалуются на лихачей, которые дрифтуют на дорогах

Жители Сургута в социальных сетях пожаловались на автомобилистов, которые дрифтуют на городских дорогах. Видео, где владельцы машин уходят в управляемый занос, появилось в крупном блоге «Нелегальный дрифт» в Instagram, а после сургутяне распространили его в местных пабликах «Вконтакте». За сутки в сети ролик собрал тысячи просмотров.

При этом мнение комментаторов касательно лихачей разделились — некоторые считают их вождение небезопасным и угрожающим жизни, а другая часть заявляет, что в этом виде развлечения нет ничего страшного.

Стоит отметить, что в правилах дорожного движения не предусмотрено наказание за подобное поведение на дороге.