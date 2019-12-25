В Сургуте ипотечниц, устроивших голодовку, вызвали в прокуратуру

Представители организации «Сургут для детей» в своем сообществе социальной сети «ВКонтакте» написали сообщили о том, что их вызвали в прокуратуру, чтобы оказать на них давление:

«Защищающих права своих детей матерей вызывают в прокуратуру по причине репоста новости о том, что на них оказывается давление через детей. Мы считаем, что очередной раз происходит давление на нас, матерей. <...> Нас предупредили, что мы будем писать объяснительную, значит из статуса потерпевших мы переходим в статус обвиняемых».

В прокуратуре Сургута на момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Напомним, что 5 сентября в Сургуте началась голодовка активисток движения «Сургут для детей». Они протестовали из-за того, что их вычеркнули из госпрограммы «Молодая семья», которая была призвана помочь молодым ипотечникам.



