Югорчанка купила в интернете платья, а получила песок

В Нижневартовском районе гражданка купила в интернете платья, а на почте получила коробку с песком.

Как сообщает УМВД Югры, девушка заказала три платья в интернет-магазине «Loyality» на общую сумму более четырех тысяч рублей. Но когда она выкупила посылку на почте, обнаружила коробку с тремя майками и песком. После этого она обратилась в полицию.

Помимо этого случая, в Югре зарегистрировано еще девять фактов мошенничества, причем почти все они совершены дистанционным способом. Пострадавшие потеряли более 220 тысяч рублей.