В Сургуте появилась интерактивная карта безопасности со статистикой преступности

В Сургуте появилась «интерактивная карта безопасности». По ней горожане могут узнать статистику преступности, границы работы отделов полиции, участковых и народных дружин, а также узнать адреса их размещения.

Статистика доступна отдельно по каждому из трех отделов полиции. Она отображает соотношение преступлений с текущего момента по аналогичный период прошлого года и охватывает правонарушения среди иностранных граждан, несовершеннолетних, ранее судимых и так далее.

На карте доступны адреса участковых, народных дружин, Госавтоинспекции, отделов полиции, аварийных служб и укрытий для населения. Помимо это, работа участковых, дружин и отделов полиции обозначена границами их деятельности.

«Информация на портале обновляется ежеквартально. Свои предложения и пожелания касательно работы портала сургутяне могут высказать в разделе Обратная связь», - сообщает городская администрация.