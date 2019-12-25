​«Проще обмануть всех и кинуть»: в Сургуте дольщики сняли клип на собственную песню

В Сургуте обманутые дольщики жилого комплекса «Уютный» записали песню и сняли на нее клип. Свое видео они разместили в социальных сетях. Горожане спели о том, какого ждать свои дома, когда компания «Северстрой» и чиновники только дают обещания, и не известны окончательные сроки сдачи квартир.

«Застройщик создал большую махину,/ Собрал с дольщиков деньги и сбился со счету,/ Ему не понять нашу просьбу достроить,/ Проще обмануть всех и кинуть», — говорят сургутяне в своем музыкальном произведении.

Стоит отметить, кризис в строительной сфере города произошел более года назад, когда компании «Северстрой» и «ДЭП» сорвали сроки сдачи жилых комплексов в эксплуатацию. Из-за финансовых проблем фирмы не смогли достроить свои объекты. Вкладчики в течение всего 2019 года организовывали одиночные пикеты и митинги, а также добились встреч с губернатором Югры Натальей Комаровой. Сейчас для 14 проблемных домов в Сургуте власти находят решение — часть зданий будут достраивать новые инвесторы, а некоторые дома закончит компания, которую создадут в Югре с госучастием.