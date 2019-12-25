Тяжелоатлет из Сургутского района привез «бронзу» с международного турнира

24 декабря в столице Катара завершился лицензионный к грядущим летним Олимпийским играм Кубок Катара по тяжелой атлетике, в котором югорский тяжелоатлет Тимур Наниев из Сургутского района занял третье место в весовой категории до 109 килограмм. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Отметим, что благодаря своим результатам Тимур заработал очки в свой рейтинг для попадания в олимпийскую сборную.

Сейчас тяжелоатлетам предстоит подготовка еще к двум международным турнирам: Кубок мира и чемпионат Европы.