Глава Сургута решил охранять ледовые горки

Сургутские ледовые городки будут находиться под охраной. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте».

«Мы хотим, чтобы ледовый городок простоял весь сезон в том виде, в котором он есть сейчас. Поэтому в этом году на территории будут дежурить охранники. Они проследят, чтобы ни у кого не возникло желания использовать фигуры не по назначению — веселье тоже требует порядка», — подчеркнул мэр.

Глава города также отметил, что все ледовые городки, которые открылись в Сургуте этой зимой, полностью безопасны.

«Этот факт подтвердили эксперты и выдали соответствующий документ. Ледяные фигуры легко выдержат не только ребёнка, но и взрослого. Я это проверил опытным путем: прокатился на паре горок», — рассказал Вадим Шувалов.

Напомним, что ледовые городки в Сургуте были сданы с опозданием.