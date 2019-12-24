16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,1673   EUR  68,9062  

Жители Сургута жалуются на постоянные сбои в работе «Карты горожанина»

В Сургуте жители города жалуются на то, что не могут оплатить проезд на общественном транспорте «Картой горожанина» из-за сбоев в работе системы. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«На автобусах № 45 постоянно выходит стоп-лист. Если даже на карте имеются средства, как всегда крайними остаются пассажиры. Пускай поменяют терминалы, зачем что-то новое вводить, если оно не будет качественно работать?», — пишет сургутянин Родион Содиков.

В администрации города в ответ на жалобу горожанина сообщили, в каком случае карта попадает в стоп-лист.

«Если карта была использована для проезда, билет был получен и поездка совершена, но по каким-то причинам списание средств не произошло (совершена поездка "в долг"), карта будет помещена в стоп-лист. Чтобы вывести ее оттуда, надо погасить задолженность по совершенной, но неоплаченной поездке, положив деньги на карту и таким образом выведя ее из стоп-листа», — заявили чиновники.

Администрация Сургута также подчеркнула, что иногда карта не выходит из стоп-листа даже после погашения всех задолженностей. В таком случае вывод многофункциональной карты происходит автоматически в течение 3-10 дней.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:59, просмотров: 143, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:20
забыла администрация подсказать,что "деньги" положить на карту нужно св определенной кассе ЖКХ и с КОМИССИЕЙ!В Сургуте это называется ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Депутаты думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2020 год

Депутаты думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2020 год
Сергей Большов Сегодня в 14:21
158 0
​Большие подвижки для сургутян, которые хотят участвовать в управлении городом

​Большие подвижки для сургутян, которые хотят участвовать в управлении городом
В публичном доступе появились несколько полезных ресурсов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 13:48
178 0
​Битва против балков, решение проблем 90-х и два триллиона налогов в год – с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетию на посту

​Битва против балков, решение проблем 90-х и два триллиона налогов в год – с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетию на посту
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 08:56
469 4
​Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником

​Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником
Желаю вам достижения поставленных целей, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 22 декабря в 16:24
1102 0
В этот праздничный день позвольте Вас поблагодарить за те усилия и старания, которые Вы прилагаете в своем нелегком труде

В этот праздничный день позвольте Вас поблагодарить за те усилия и старания, которые Вы прилагаете в своем нелегком труде
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 22 декабря в 13:30
719 0
Хочу поблагодарить всех специалистов ООО «СГЭС» - за ежедневный, нелегкий труд, мастерство и профессиональный подход к делу

Хочу поблагодарить всех специалистов ООО «СГЭС» - за ежедневный, нелегкий труд, мастерство и профессиональный подход к делу
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Пак М. Ч., Генеральный директор ООО «СГЭС» 22 декабря в 13:28
766 1
С Днем энергетика!

С Днем энергетика!
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 22 декабря в 09:55
654 0
«Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и четкую работу деловых центров, больниц, школ, детских садов»

«Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и четкую работу деловых центров, больниц, школ, детских садов»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 22 декабря в 09:52
655 0
​«Нет такого крупного города, который бы создавал условия для автомобилей и не обращал внимания на общественный транспорт»

​«Нет такого крупного города, который бы создавал условия для автомобилей и не обращал внимания на общественный транспорт»
Замдиректора транспортного департамента Тюмени Евгений Ташланов – о правильных пассажирских перевозках, выделенных полосах для автобусов и сокращении парковок
Дмитрий Щеглов 22 декабря в 09:16
843 2
​Впервые вижу. Звёздные войны: Скайуокер. Восход

​Впервые вижу. Звёздные войны: Скайуокер. Восход
На мой взгляд, лучшая часть новейшей трилогии и вполне достойное завершение истории длиною в 42 (хм...) года. Можно долго спорить о том, соответствует ли она духу оригинальной трилогии, соблюдены ли заветы Лукаса. Никогда единого мнения не будет
Светлана Мосендз, кинолюбитель 20 декабря в 22:20
1015 0
«Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду поездка превращается в настоящее испытание»

«Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду поездка превращается в настоящее испытание»

Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 19 декабря в 17:34
1935 6
​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас

​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас
Редакция СИА-ПРЕСС 18 декабря в 17:11
919 0
​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями

​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями
Редакция СИА-ПРЕСС 17 декабря в 17:17
1023 0
В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 17 декабря в 08:53
810 3
​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии 16 декабря в 18:24
1972 23
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС 16 декабря в 13:34
3477 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика