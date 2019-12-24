Жители Сургута жалуются на постоянные сбои в работе «Карты горожанина»

В Сургуте жители города жалуются на то, что не могут оплатить проезд на общественном транспорте «Картой горожанина» из-за сбоев в работе системы. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«На автобусах № 45 постоянно выходит стоп-лист. Если даже на карте имеются средства, как всегда крайними остаются пассажиры. Пускай поменяют терминалы, зачем что-то новое вводить, если оно не будет качественно работать?», — пишет сургутянин Родион Содиков.

В администрации города в ответ на жалобу горожанина сообщили, в каком случае карта попадает в стоп-лист.

«Если карта была использована для проезда, билет был получен и поездка совершена, но по каким-то причинам списание средств не произошло (совершена поездка "в долг"), карта будет помещена в стоп-лист. Чтобы вывести ее оттуда, надо погасить задолженность по совершенной, но неоплаченной поездке, положив деньги на карту и таким образом выведя ее из стоп-листа», — заявили чиновники.

Администрация Сургута также подчеркнула, что иногда карта не выходит из стоп-листа даже после погашения всех задолженностей. В таком случае вывод многофункциональной карты происходит автоматически в течение 3-10 дней.