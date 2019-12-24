​В Югре бродячие собаки напали на ребенка

Жительница Белого Яра (Сургутский район) пожаловалась, что ее ребенка покусала бездомная собака. Югорчанка сообщила в соцсетях, что на ее сына напали во время прогулки на стадионе. Инцидент, по словам женщины, произошел 21 декабря.

«Вот такие травмы он получил от собаки. Это хорошо, он был еще в толстых штанах зимних», — говорит мама несовершеннолетнего на видео. Судя по ролику, у ребенка на ноге четыре синяка.

Женщина также отметила, что после нападения они обрались в больницу — врачи успокоили семью, пояснив, что травмы не опасны. Сейчас жительница поселка планирует обратиться в администрацию Сургутского района и правоохранительные органы.

В УМВД муниципалитета корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что подобных заявлений полицейские не фиксировали.

Напомним, ранее жители Белого Яра пожаловали на стаи бродячих собак, из-за которых люди боятся выходить из дома. Чиновники районной администрации заявили, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» представителям муниципальной власти запрещено усыплять животных. Специалисты рассказали, что собак можно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и отпускать на прежнее место обитания.