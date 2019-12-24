В Сургутском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими

Накануне на 22 километре автодороги «Сургут – Лянтор», произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пять человек получили травмы разной степени. Об этом сообщает ГИБДД Югры.

«По предварительным данным мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217030», при совершении маневра «поворот налево» на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и совершил столкновение с транспортным средством «Лада 211440». В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек были травмированы», — отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки на территории округа произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 человек.