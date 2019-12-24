На дачах Сургута починили электросети после аварийных отключений света в морозы

В семи дачных кооперативах Сургута приведены в порядок источники питания электричества после аварийных отключений света из-за морозов в минувшем ноябре.

Как сообщает сетевая организация «ЮТЭК», работы были проведены в кооперативах «Березовое», «Пищевик», «Сосновый бор», «Летние Юрты», «Рябинка», «Виктория», «Кедровый-16». Жители этих товариществ сталкивались с постоянными перепадами напряжения, так как их источнику питания не хватало мощностей. Сейчас эта проблема исправлена: введены в эксплуатации дополнительные мегаватты трансформаторной мощности и распределена нагрузка на сети.

Помимо этого, сетевая организация возводит новую линию электропередач. Это поможет сохранить энергоснабжение зимой в морозы при условии, если дачники не превысят нагрузку, установленную в договоре.

Напомни, дачные кооперативы Сургута рискуют остаться без света, когда наступят первые морозы, поэтому они пишут жалобы и готовятся к холодной зиме.