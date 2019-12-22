​Сургутский БК «Университет-Югра» одержал четыре победы подряд

Сургутский Баскетбольный клуб «Университет-Югра» совершил четыре победы подряд. Последний матч удалось выиграть против клуба из Екатеринбурга «Урал». Игра закончилась со счетом 86:74.
По итогам прошедших игры «Югра» имеет шесть побед и восемь поражений. Таким образом команда закрепилась на седьмой позиции регулярного чемпионата.
Предыдущие игры:
08.12.2019 Университет-Югра Сургут) – Купол-Родники (Ижевск) (96:91)
11.12.2019 Университет-Югра Сургут) – ЦСКА-2 (Москва) (87:80)
18.12.2019 Руна-Баскет (Москва) – Университет-Югра Сургут) (70:74)