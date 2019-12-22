​Детей из Югры, добившихся высоких успехов в учебе, сводили на губернаторскую елку

В Ханты-Мансийске для детей добившихся высоких успехов в учебе, спорте и творчестве организовали губернаторскую елку. Празднование прошло в театральном центре «Югра-Классик».

Гостями праздника стали 400 детей из всех муниципалитетов округа. Губернатор Югры лично приехала, что поздравить их.

«По традиции в фойе и в арт-салоне для детей были организованны различные мастер-классы. На площадке «Кванториум Югры» ребята играли с роботами, которых на занятиях изготовили воспитанники кванториума. На площадке Ханты-Мансийского отделения Почты России можно было написать письмо Деду Морозу», – отмечают в департаменте общественных и внешних связей Югры.