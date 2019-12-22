​В Сургуте задержали мужчину, стрелявшего из окна автомобиля, во время свадебного торжества

В Сургуте задержали мужчину 25 лет, который стрелял из окна автомобиля во время свадебного торжества.

По словам представителей УМВД, правонарушитель находился в машине, входившей в состав свадебного кортежа, во время движения по Югорскому тракту он произвел выстрел в воздух. Позже около жилого дома на ул. Крылова он выстрелил еще раз.

Сообщение о соответствующем нарушении поступило в дежурную часть еще в октябре 2019 года. Задержать мужчину удалось только сейчас.

Теперь правонарушителю придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей и отдать свое оружие. Решение суда уже вступило в силу.