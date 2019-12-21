В Сургуте на Нефтеюганском шоссе перевернулась машина

В Сургуте сегодняя на Нефтеюганском шоссе около автосалона "Ауди" перевернулась машина.

Как сообщают очевидцы в паблике "К-Информ", водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением, иномарку занесло и она вылетела на обочину, перелетела сугроб и упала на крышу буквально в метре от столба освещения.

В комментариях под постом жители города жалуютя на скользкие дороги и призывают наказать дорожные службы за некачественную чистку снега, так как автомобиль бы не перелетел через сугроб, если бы его убрали, вычистив до бордюра.