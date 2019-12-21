В Сургуте могут уволить замначальника ГИБДД из-за скандала с пьяным начальником ОБЭП

В Сургуте заместитель начальника ГИБДД Евгений Духовников может быть уволен из-за скандала, развернувшегося после публикации видео с задержанием начальника городского ОБЭПа Александра Тетерятникова. Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения в ночь на 15 декабря.

О возможном увольнении Духовникова сообщает «URA.RU», со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Ометим, что пресс-служба УМВД по Югре комментариев об увольнении сургутских полицейских пока не дает, отмечая, что результаты будут после проведенной проверки.