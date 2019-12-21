В Сургуте ледовые городки были сданы с опозданием

В Сургуте ледовые городки сдали с опозданием. Приемка состоялась на днях, хотя изначально была заявлена дата - 15 декабря.

Как пояснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин в своем ответе на жалобу сургутянки, причиной задержки стало открытие парка "Россия - Моя история": "Ледовый городок в пойме реки (за Свято-Преображенским Храмом) начал работать с 7 декабря и для его срочного открытия, совмещенного с открытием мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история", пришлось задействовать все имеющиеся силы подрядчика, в ущерб срокам возведения других городков".

Чиновник также отметил, что после комиссионной приемки городков подрядчики должны устранить все замечания к предстоящим праздникам.