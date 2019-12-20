В Сургуте могут исчезнуть «Яндекс.Такси» и «Uber»

По неподтвержденной информации в скором времени в Сургуте могут исчезнуть известные компании «Яндекс.Такси» и «Uber». Вместо них скоро появится «Ситимобил». Это связано с забастовкой водителей из-за низких доходов.

Как сообщил СИА-ПРЕСС один из работников «Uber», в компании подняли процент, который берут с водителей за каждую поездку, до 35. Это существенно отразилось на каждом водителе – заработок стал копеечным и это послужило причиной того, что многие уходят работать в другие службы такси.

«Работаю в «Uber» уже год. Сегодня съездил на автомойку, убрал их наклейки (фирменные наклейки таксопарков «Яндекс.Такси» и «Uber» – Прим.ред.). Говорят, что скоро в Сургуте появится такси «Ситимобил», а с понедельника «Яндекс.Такси» с «Uber» уже не будет. Там (в «Ситимобил» – Прим.ред.) водителям доплачивают, здесь же за двенадцатичасовую смену получаешь где-то 800 рублей», – пожаловался один из таксистов.

Помимо этого, комментатор отметил, что обслуживание и заправка авто теперь легла на плечи самого водителя. Для полной заправки нужно выполнить минимум 30 заказов и заплатить дополнительный процент таксопарку, из-за чего многие водители работают в убыток.