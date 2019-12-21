​В Сургуте родители будут помогать охранять детей в детских садах в новогодний период

В Сургуте родители детей, посещающих детские сады, теперь будут помогать охранникам обеспечивать безопасность своих чад. На новогодний период дополнительные посты из мам и пап будут стоять на входе в учреждения с 7 до 8 утра и с 16 до 19 часов.

Впускать в здания дошкольных учреждений будут строго по пропускам, а если такового нет — то с разрешения заведующих. О нововведении на портале «Твой Сургут» рассказала директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова.

«Усиление режима безопасности в детских садах в данный период обусловлено проведением детских новогодних утренников, — поясняет Кадырова. — Решение об усилении безопасности принято на собрании председателей родительских комитетов всех групп детских садов. Родители приняли решение таким образом помочь в обеспечении безопасности на запасных выходах здания детского сада во время утреннего и вечернего приема детей».

Фото: yandex.ru/maps