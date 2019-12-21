Чиновники Сургута рассказали, что не могут запретить мусоровозам работать во время интенсивного движения школьников

Администрация Сургута не может запретить мусоровозам работать во время интенсивного движения школьников.

«Между администрацией Сургута и АО «Югра-Экология» имеется договоренность по ограничению вывоза ТКО во время интенсивного движения школьников в период с 7 до 8 и с 13 до 14 часов. Данная договоренность устная и носит рекомендательный характер, — рассказал в ответе на жалобу на портале «Твой Сургут» начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Тихомиров. —В соответствии с действующим законодательством отсутствуют ограничительные меры по вывозу ТКО и в целом работы коммунальных и иных спецслужб во время интенсивного движения школьников в период с 7 до 8 и с 13 до 14 часов».

Также чиновник отметил, что в целом данная рекомендация региональным оператором «Югра-Экология» выполняется, в указанные промежутки времени «сильно снижены работы по вывозу ТКО в жилых районах и в районе образовательных учреждений».

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/9228