​Режим работы светофоров в Сургуте сменили из-за сбитого ребенка

Чиновники объяснили, почему изменили режим работы светофоров в Сургуте, и будут ли они его корректировать, чтобы убрать образовавшиеся на некоторых улицах пробки.

Так заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков на портале «Твой Сургут» написал, что в 2016-2018 годах в городе проводились работы по перепрограммированию светофоров, исключающие правые повороты «на просачивание» — когда транспорт при повороте направо сначала пропускает пешеходов, затем проезжает сам. Тогда остались «незамеченными» развороты при левых поворотах на перекрестках, где количество транспорта было относительно небольшим и не приносило неудобств пешеходам.

Все изменилось после одного случая: «После ДТП на перекрестке Каролинского-Университетская, когда разворачивающийся автомобиль сбил бегущего по переходу ребенка после того, как пропустил «вроде всех пешеходов». ГАИ вынесло предписание исключить возможность подобных ситуаций», — рассказал чиновник, добавив, что в настоящий момент администрация Сургута проводит тщательный мониторинг движения на проблемных перекрестках, пытается скорректировать работу светофоров и поправить сложившуюся ситуацию, но «не всегда это удается сделать кардинально».

Фото: osharapova.ru