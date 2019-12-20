Сегодня, 20 декабря, городской думе Сургута исполнилось 25 лет. В честь этого события на заседании присутствовали депутаты Государственной и окружной дум, а также народные избранники прошлых созывов, среди которых - Вера Кифарук, Любовь Кошелева, Юрий Кузьменко, Александр Сальников и Леонард Кочетков. Среди гостей были бывший мэр Сургута, а в настоящий момент депутат Госдумы Александр Сидоров и нынешний глава города Вадим Шувалов.

С поздравлениями и наградами к депутатскому корпусу обратились председатель окружной думы Борис Хохряков, его заместитель Александр Сальников, а также зампредседателя Тюменской областной думы Галина Резяпова.

Глава Сургута Вадим Шувалов, кстати, был депутатом гордумы четвертого созыва. Он вручил памятную статуэтку председателю сургутской думы Надежде Краснояровой иприсоединился к поздравлениям:

«Вы знаете, когда я вошел в этот зал, то, извините за сравнение, почувствовал себя в приделе храма. Здесь столько оговорено, что за 25 лет это помещение, как говорят про старые храмы, стало намоленным. Здесь люди отдавали самое лучшее, решали знаковые и нужные вопросы. Но самое главное: мы, исполнительная и представительная власти, всегда были едины, когда вопросы решались во благо города и всех его жителей».

После поздравлений дума вернулась к рабочему заседанию – последнему в этом году.