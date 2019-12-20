​Водители «Яндекс.Такси» в Сургуте требуют повысить цены на поездки

Сегодня, 20 декабря, в Сургуте прошла забастовка водителей «Яндекс.Такси». С 7.00 работники сервиса собирались на парковке перед Ледовым дворцом города. Их не устраивает низкая оплата труда — водители заявили, якобы компания увечила комиссию, которую собирает со своих сотрудников, а тарифы остались по-прежнему низкие.

Выходом из сложившейся ситуации таксисты видят снижение сервисного сбора, а также повышение цен на заявки минимум на 20 процентов.

Например, сейчас поездка стоит 100 рублей, а водители предлагают взямать с пассажиров 120 рублей.

Жители города, судя по отсутствию реакции в сети, не заметили забастовки. В течение дня наблюдался высокий спрос (и соответственно возросшая цена) на поездки из центрального района города, однако это может быть связано с пробками или отсутствием водителей недалеко от места вызова.

Стоит отметить, что подобные акции протеста против повышения тарифов проводятся таксистами по всей России.