Глава Сургута прокомментировал качество уборки снега в городе

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о проделанной работе городских коммунальных служб по расчистке улиц и дворов от снега. Соответствующая информация появилась на его странице «Вконтакте».

«Работы проводятся с 16 октября, каждый день выходит 90 единиц снегоуборочной техники. Нареканий от автомобилистов не больше, чем обычно. А вот критика уборки снега во дворах присутствует — просьбы разобраться сыпятся каждый день», — заявил мэр Сургута.

Он также отметил, что за придомовые территории отвечают управляющие компании и ТСЖ — они же убирают снег во дворах.

«Сейчас в Сургуте работают 32 УК и 31 товарищество собственников жилья. За первую половину декабря было очищено 949 из 1458 придомовых территорий. Снег уже вывезли с 760 дворов. В распоряжении управляющих компаний 40 единиц техники — этого мало, нужно больше. Не всегда работа выполняется качественно. Есть замечания и мы, город, — делаем всё, что в наших силах, чтобы заставить УК и ТСЖ выполнять свою работу. Но нам нужна ваша помощь: давление на УК и ТСЖ должны оказывать не только мы, но и те, кто их нанял — то есть вы, жители», — добавил Шувалов.