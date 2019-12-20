​В Сургуте появится колесо обозрения, которое будет работать круглый год

В ближайшие годы в Сургуте появится колесо обозрение, которое будет работать даже зимой до температуры -25. Объект расположится в районе Черный мыс вместе с другими аттракционами. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал генеральный директор компании «Стройконсалтинг», депутат думы Сургута Василий Птицын.

«Мы ведем диалог о заключении контракта на установку этого колеса. Чтобы определить размер, мы еще будем проводить исследование. Планируем с подрядчиком к началу лета определиться с размером колеса. На данный момент известно, что аттракцион будет закрытым, с подогревом сидений», — отметил бизнесмен.

Объект горожане в лучшем случае смогут увидеть уже к концу 2021 году. Также Птицын рассказал, что идея создания колеса родилась в ходе заключения концессионного соглашения с администрацией. Кроме того, в парке аттракционов в Черном мысе появятся три группы каруселей — для детей, подростков и взрослых.

Напомним, в мае этого года глава Сургута Вадим Шувалов подписал соглашение о развитии района Черный мыс с генеральным директором компании «Стройконсалтинг» Василием Птицыным. В масштабную реновацию предприниматель и чиновники задумали вложить порядка пяти-семи млрд рублей. В рамках обновления в этой части города разместится парковая зона на месте бывшего рыбокомбината, появится продолжение улицы Югорский тракт и речной вокзал.