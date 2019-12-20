Сургут готов потратить 60 миллионов рублей, чтобы пустить школьные автобусы до дачных кооперативов

Власти Сургута при проектировании бюджета на 2020 год зарезервировали 60 миллионов рублей для того, чтобы пустить школьные автобусы дачных кооперативов. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Роман Богач депутатам городской думы в ходе обсуждения бюджета на следующий год.

В этом месяце к дачным кооперативам и садовым товариществам в Сургуте запустили коммерческие автобусы, однако в планах городской администрации заменить их регулируемыми маршрутами для учащихся школ. Чтобы воплотить эту идею, городу нужно привести свои дороги к нормативному состоянию — на это миллионы и предусмотрены.

Председатель думы Надежда Красноярова спросила у чиновников, ко всем ли кооперативам можно подвести автобусы? Как выяснилось, нет: к товариществам «Север», «Север-1» и «Черемушки» участок дороги принадлежит ГРЭС. Так как районная электростанция не обеспечивает нормативное содержание своих дорог, то и пустить по ним регулируемые маршруты Сургут не может.

Однако депутат Дмитрий Пахотин обратил внимание чиновников на то, что кооперативы в западном районе города и в черте ГРЭС тоже нуждаются в подводе детей к школам:

«Хотелось бы обратить внимание на западную часть, где «Север», «Искра, «Хвойный» и другие. Там более 500 детей нуждаются в подвозе к школам, туда тоже нужны маршруты».

Напомним, в Сургуте появились нерегулируемые маршруты дачных автобусов для школьников, которыми могут пользоваться и взрослые. До этогодети дачников ходили по железнодорожным путям и ловили попутки, чтобы попасть в школу. Власти Сургута пообещали запустить школьные автобусы после скандала чиновников с дачниками.