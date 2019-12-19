В Сургуте таксисты намерены устроить забастовку из-за низких доходов

В Сургуте таксисты, работающие на агрегатор «Яндекс Такси», собираются устроить забастовку 20 декабря из-за низкой оплаты труда. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Сургуте».

Согласно записи, в пятницу с 7 утра все водители, работающие на компанию, будут игнорировать заказы от жителей города. Таким образом, они хотят обратить внимание на проблему повышения комиссии от сервиса. Таксисты недовольны процентами с поездки, которые назначает сам агрегатор.

В социальных сетях люди относятся к поступку таксистов с пониманием, однако отмечают, что в городе есть еще несколько таксомоторных компаний, благодаря которым возможных проблем с нехваткой машин может и не быть.

Подчеркнем, что подобные акции протеста против повышения тарифов проводятся таксистами по всей России.